Beşiktaş’ta vale görünümlü değnekçi dehşeti: Bir kişiyi bıçakla yaraladılar

Beşiktaş’ta vale görünümlü değnekçi dehşeti: Bir kişiyi bıçakla yaraladılar

İstanbul Beşiktaş'ta aracını park eden bir kişi, işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren değnekçi tarafından bıçakla yaralandı. Sürücüye dehşeti yaşatan vale görünümlü değnekçinin işgaliye izninin olmadığı öğrenilirken, şahıslar gasp suçundan yakalanarak gözaltına alındı.