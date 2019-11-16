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Beşiktaş’ta vale görünümlü değnekçi dehşeti: Bir kişiyi bıçakla yaraladılar

Beşiktaş’ta vale görünümlü değnekçi dehşeti: Bir kişiyi bıçakla yaraladılar

İstanbul Beşiktaş'ta aracını park eden bir kişi, işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren değnekçi tarafından bıçakla yaralandı. Sürücüye dehşeti yaşatan vale görünümlü değnekçinin işgaliye izninin olmadığı öğrenilirken, şahıslar gasp suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Araç parkı ücreti yüzünden vatandaşı bıçaklayan iki şüpheli yakalandı. (Arşiv)
Araç parkı ücreti yüzünden vatandaşı bıçaklayan iki şüpheli yakalandı. (Arşiv)

İstanbul Beşiktaş'ta araç parkı ücreti yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada sürücü Mücahit Bera Ç.'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.B. ve O.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorgu işlemleri devam eden şüphelilerden M.B.'nin, Mücahit Bera Ç.'yi bıçaklayan saldırgan olduğu tespit edildi.

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Vale dehşeti

İki şüphelinin de işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdikleri anlaşıldı.

Vale hizmeti almadan park yapmak isteyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldığı belirtildi.

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Rumeli Hisarı sahil yolunda geçtiğimiz aylarda çekilen ve sosyal medyaya yüklenen bir videoda, valeler tarafından yol boyunca çekilen araçların otobüs duraklarının önünü dahi kapattığı görüldü.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devamederken, bölgede denetim yapan belediye ekipleri, işgaliye izni olmayan 10 vale standını kaldırarak idari işlem başlattı.

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