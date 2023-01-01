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Beyoğlu'nda iş adamlarının alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Beyoğlu'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

09:47 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
Otomobil servisinde çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobil servisinde çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.



#Beyoğlu
#Haydar Arıcıoğlu
#Suat Beker
18 dakika önce
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