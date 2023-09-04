Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan Çömez'e unutamayacağı ders: Elini havada bıraktı

Balıkesir'de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılan isimlerden biri olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, protokolde oturduğu sırada organizasyonu izlemeye gelen isimlerle tek tek selamlaştı.

Bu sırada törene İYİ Parti'yi temsilen gelen Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Bilal Erdoğan'a el uzattı. Ancak Çömez bu hareketine pişman oldu.









Görmezden geldi: Elini sıkmadı

Öyle ki Bilal Erdoğan, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve istifa edip İYİ Parti'ye geçtikten sonra seçim dönemi boyunca iktidarı yıpratmaya yönelik iftira ve provokatif söylemleriyle sıkça gündeme gelen Çömez'in elini sıkmamayı tercih etti. Erdoğan, bu sırada kendisine selam vermeye gelenlerle tokalaşmaya devam etti.

Çömez geç de olsa anladı

Ancak Çömez bu tavrı anlamasına rağmen Bilal Erdoğan'a elini uzatma ısrarını sürdürdü. Bilal Erdoğan ise bu anlarda Çömez ile göz teması dahi kurmadı.

Durumu geç de olsa anlayan Çömez daha sonra çareyi kendisine ayrılan koltuğa oturmakta buldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Bilal Erdoğan'a destek mesajı

O anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını "İhaneti affetmedi" ve "Anladığı dilden dersini verdi" şeklinde yorumladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Muhalefetin yalan üretme makinası haline gelen Turhan Çömez’in elini havada bırakmış. Herkese hak ettiği gibi..!" şeklinde tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı, Bilal Erdoğan'ı sergilediği tutumdan dolayı destekledi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi doktorluğunu yapan Çömez, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Çömez, özellikle son seçim döneminde iktidara yönelik iftiralarıyla sıkça gündeme geldi.















