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Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan Çömez'e unutamayacağı ders: Elini havada bıraktı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'le karşılaştı. Bilal Erdoğan, AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtikten sonra seçim dönemi boyunca provokatif söylemleriyle iktidarı yıpratmaya çalışan Çömez'i görmezden gelerek eli sıkmadı. Elini uzatmakta ısrar eden ancak göz temasına bile karşılık bulamayan Çömez ise daha sonra kendisine ayrılan koltuğa oturdu. O anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Bilal Erdoğan'ın tavrını "İhaneti affetmedi" ve "Anladığı dilden dersini verdi" şeklinde yorumlandı.

14:54 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bilal Erdoğan'ın Turhan Çömez'in elini havada bıraktığı anlar böyle görüntülendi.

Bilal Erdoğan'ın Turhan Çömez'in elini havada bıraktığı anlar böyle görüntülendi.

Balıkesir'de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılan isimlerden biri olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, protokolde oturduğu sırada organizasyonu izlemeye gelen isimlerle tek tek selamlaştı.

Bu sırada törene İYİ Parti'yi temsilen gelen Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Bilal Erdoğan'a el uzattı. Ancak Çömez bu hareketine pişman oldu.



Görmezden geldi: Elini sıkmadı

Öyle ki Bilal Erdoğan, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve istifa edip İYİ Parti'ye geçtikten sonra seçim dönemi boyunca iktidarı yıpratmaya yönelik iftira ve provokatif söylemleriyle sıkça gündeme gelen Çömez'in elini sıkmamayı tercih etti. Erdoğan, bu sırada kendisine selam vermeye gelenlerle tokalaşmaya devam etti.

Çömez geç de olsa anladı

Ancak Çömez bu tavrı anlamasına rağmen Bilal Erdoğan'a elini uzatma ısrarını sürdürdü. Bilal Erdoğan ise bu anlarda Çömez ile göz teması dahi kurmadı.

Durumu geç de olsa anlayan Çömez daha sonra çareyi kendisine ayrılan koltuğa oturmakta buldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Bilal Erdoğan'a destek mesajı

O anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını "İhaneti affetmedi" ve "Anladığı dilden dersini verdi" şeklinde yorumladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Muhalefetin yalan üretme makinası haline gelen Turhan Çömez’in elini havada bırakmış. Herkese hak ettiği gibi..!" şeklinde tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı, Bilal Erdoğan'ı sergilediği tutumdan dolayı destekledi.

  • Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi doktorluğunu yapan Çömez, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Çömez, özellikle son seçim döneminde iktidara yönelik iftiralarıyla sıkça gündeme geldi.

Masada kriz bitmiyor: İYİ Partili Turhan Çömez DEVA Partili Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi
Masada kriz bitmiyor: İYİ Partili Turhan Çömez DEVA Partili Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi

Seçimlere sayılı günler kala, Yedili Masa'da çıkan krizlere bir yenisi daha eklendi. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1'inci bölgeden aday gösterilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, Ergenekon ve Balyoz davalarına dikkat çekerek "Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir." sözleriyle ittifak ortaklarının adayı Ergin'in yargılanacağını söyledi. Öte yandan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da önceki gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne yüklenmiş, "AK Parti’den oy bile alamamış bir parti" ifadesini kullanmıştı.




#Bilal Erdoğan
#Turhan Çömez
#İYİ Parti
#AK Parti
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