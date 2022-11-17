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ANKARA

İYİ Parti’de transfer sancısı

Son dönemde kadrolarını Turhan Çömez, Kürşat Zorlu, Ahmet Eşraf Fakıbaba gibi isimlerle takviye eden ve seçim sürecinde bunlara yenilerini eklemeyi planlayan İYİ Parti’de katılımların milletvekili listelerinde oluşturabileceği sıkıntılara ilişkin ilk sinyaller gelmeye başladı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İYİ Parti’de transfer sancısı
​Transferlerin arttığı İYİ Parti’de seçimlere dönük liste hesapları başladı.

Transferlerin arttığı İYİ Parti’de seçimlere dönük liste hesapları başladı. Son dönemde kadrolarını Turhan Çömez, Kürşat Zorlu, Ahmet Eşraf Fakıbaba gibi isimlerle takviye eden ve seçim sürecinde bunlara yenilerini eklemeyi planlayan İYİ Parti’de katılımların milletvekili listelerinde oluşturabileceği sıkıntılara ilişkin ilk sinyaller gelmeye başladı. Partinin kuruluşu ve sonrasında teşkilatlarda görev alanların milletvekili aday sıralama-sında öncelikli tutulması isteniyor. Sonradan katılan isimlerin oy kazanabileceği bölgelerde üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralardan aday gösterilip oy hedefinin yüksek tutulması ve ilk sıralara teşkilat mensuplarına verilmesinin uygun olacağı belirtiliyor. Aynı talep parti vitrinine dönük de dile getiriliyor.

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