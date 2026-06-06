Bilge Çocuklar eve döndü: Canım Ailem Kısa Hikâye Yarışması’nın ödül töreni VİALAND’da gerçekleşti

Bilge Çocuk dergisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Canım Ailem” konulu Kısa Hikâye Yarışması’nın ödül töreni, 6 Haziran Cumartesi günü İstanbul Vialand Tema Park’ta gerçekleşti. Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen yarışma, çocukların sevgiyi, aidiyeti ve aile olmanın değerini kendi kalemlerinden hikâyeye dönüştürmelerini hedefledi. Yarışma kapsamında 18 bin okulda duyuru yapıldı ve binlerce başvuru alındı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bir video mesajla çocuklara seslendiği tören; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla gerçekleşti.
Bilge Çocuk “Canım Ailem” yarışması, çocukları en yakınlarında olanın değerini kalemleriyle keşfetmeye davet etti. Yarışmaya katılan öğrenciler; aile içi sevgiyi, dayanışmayı, küçük anların büyüklüğünü özgün karakterler ve duygusal derinlikle hikâyeye dönüştürdü. Yıllardır gökyüzüne ve uzaklara bakan çocukların bu yıl yüzlerini en sıcak olana dönmesi, yarışmanın bu yılki en güçlü mesajı oldu.
Büyük bir coşkuyla gerçekleşen ödül törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katılım gösterdi. Ödül törenine katılamayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bir video mesajla çocuklara seslendi.
Binlerce çocuğun eğlenceli vakit geçirdiği ödül töreninin sponsorlarıysa; Katılım Emeklilik, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası oldu.
Vialand’da 3.000 çocuk bir aradaydı
Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen 3.000 bilge çocuk, Vialand Tema Park’ta unutulmaz bir gün yaşadı. Müzik dinletisiyle açılan tören, sürpriz eğlenceler ve sahne gösterileriyle devam etti. Ödül töreninin ardından çocuklar, Vialand’daki tüm eğlence alanlarından gün boyu ücretsiz olarak yararlandı.
Mars’tan robotlara, robotlardan aileye: bir gelenek sürüyor
2019 yılında “Mars’ta Hayat”, 2024 yılında “Uzayda Hayat” ve 2025 yılında “Arkadaşım Robot” temalı yarışmalarıyla her yıl binlerce çocuğu büyük bir hayali gerçekleştirmeye davet eden Bilge Çocuk, bu yıl yüzünü en yakına dönerek “Canım Ailem”i kaleme aldırdı. Vialand’da binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşen ödül töreni, aile ve yuva sıcaklığını sahneye taşıdı.
DERECE YAPAN İSİMLER
Birinci: Savaştan Sonra adlı eseriyle Fatma Zehra Demirci.
İkinci: İki Ev, Tek Kalp: Matematiğin Öyküsü adlı eseriyle Selahattin Çınar Öner.
Üçüncü: Bizim Evin Saati adlı eseriyle Begüm Sevgi Taş.
ÖZEL ÖDÜLLER
Özgünlük Ödülü: Aynadaki Metalik Kardeş: Bilge-Bot adlı eseriyle Beren Ada Ellialtı.
Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü: Eski Sandık adlı eseriyle Fatma Naz Şimşek.
Dil ve Anlatım Üslubu Ödülü: Oksitosin ve Görünmez Bir Bağın Ritmi: 17.15 eseriyle Çağan Sarıkaya.