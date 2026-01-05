Gazeteden ekrana, dijitalden geleceğe: Albayrak Medya

Albayrak Medya; Yeni Şafak, Yeni Şafak International, TVNET, TVNET Radyo, GZT, GZT TV, Ketebe Yayınları, İntrotema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı başta olmak üzere Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Z Raporu, Cins, Gerçek Hayat, Post Öykü, Bilge Çocuk, Bilge Minik ve Skyroad gibi markalarıyla basılı, görsel ve dijital yayıncılığı birlikte yürüten güçlü bir ekosistem sunuyor. Bu çok katmanlı yapı; günlük on milyonları aşan erişimle “Türkiye’nin Birikimi” iddiasını, haberden kültüre, ekonomiden çocuk yayıncılığına uzanan geniş bir içerik haritasıyla destekliyor.

GZT TV YOLUNA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

Çok Mecralı Yayıncılıkta Güçlü Omurgaya Yeni Oyuncu 2025 yılında Albayrak Medya’nın amiral gemisi Yeni Şafak, entelektüel çizgisi ve özel ekleriyle düzenli bir kültürel arşiv üretimini okurlarıyla buluşturmayı sürdürürken; TVNET “Anladığın Yerdesin” mottosuyla 7/24 yayın akışında canlı yayınlar ve özgün içerikleriyle güçlü konumunu pekiştirdi. Bu omurgaya yeni bir oyuncu olarak, Aralık 2024’te yayın hayatına başlayan, GZT TV eklendi; 2025’te yapılan güçlü yatırımlarla ivme kazanan kanal, “Dijitalde Doğduk, Ekranda Büyüyoruz!” yaklaşımıyla ikinci yayın sezonunda da yayıncılık iddiasını büyüterek yoluna devam ediyor.

DİJİTALLEŞME İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI

2025 boyunca Albayrak Medya, dijital alandaki birikimini daha görünür ve ölçeklenebilir bir yapıya taşıyarak GZT ve alt markalarıyla güçlü bir dijital portföy sundu. 2026’da ise hedef; bu dijital ivmeyi daha güçlü bir global servis ve daha zengin içerik omurgası ile büyütmek.

Bu doğrultuda Yeni Şafak International’ın 5 farklı dilde sunduğu yayın çizgisinin derinleşmesi, GZT TV’nin dijitalden konvansiyonel ekrana uzanan modelinin yeni formatlarla güçlenmesi ve TVNET’in YouTube gibi mecralarda yükselen ivmesi; dijitalin yalnızca bir dağıtım kanalı değil, içerik stratejisinin ana taşıyıcısı olacağı yeni dönemin öncelikleri arasında konumlanıyor.

ÇOK MECRALI YAYINCILIK