Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Korkutan depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.
Bingöl'de saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede merkez üssü Genç ilçesi olan depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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