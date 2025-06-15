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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

00:2915/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Korkutan depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.
Korkutan depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.

Bingöl'de saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede merkez üssü Genç ilçesi olan depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




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