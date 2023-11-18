Binlerce vatandaş Gazze için buluştu: Göynük’te Filistin’e destek yürüyüşü

Filistinli yazar ve şairler Filistin’de yaşanan son olayları değerlendirdi. İbrahim Nasrallah, Halil Assali, Zübeyr Ebu Şeyb ve Anton Şalhat 1948 yılında başlayan işgalin o günden bugüne aralıksız devam ettiğini kendilerinin ise Filistin davası için kalemlerini hiç bırakmadıklarını tüm acıya rağmen umutla direnişin yanında yer aldıklarının altını önemle çiziyorlar.