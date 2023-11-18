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Binlerce vatandaş Gazze için buluştu: Göynük’te Filistin’e destek yürüyüşü

İşgalci İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana katliama dönüşen saldırıları sonrası Türkiye’nin dört bir yanında Filistin’e destek eylemleri düzenlenmeye devam ediyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde de, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen “Göynük Filistin İçin Tek Yürek” yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş kapsamında binlerce vatandaş bir araya geldi.

17:57 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bolu'da Filistin’e destek yürüyüşü

Bolu'da Filistin’e destek yürüyüşü

Bolu’nun Göynük ilçesinde düzenlenen “Göynük Filistin İçin Tek Yürek” yürüyüşünde vatandaşlar, İsrail’in saldırılarına tepki göstererek Filistin’e destek mesajı verdi.

İşgalci İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana katliama dönüşen saldırıları sonrası Türkiye’nin dört bir yanında Filistin’e destek eylemleri düzenlenmeye devam ediyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde de, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen “Göynük Filistin İçin Tek Yürek” yürüyüşü gerçekleştirildi.

Filistin’e destek mesajı verildi

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe merkezinden Gazi Süleyman Paşa Camii’ne kadar yürüyen vatandaşlar, İsrail zulmüne tepki gösterdi.

"Soykırıma Hayır", "Filistin’e Destek, Siyonizme Lanet", “Hitler=Netanyahu, Nazizm=Siyonizm” yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Filistin’e destek sloganları attı.

Filistin için dualar edildi

Yürüyüşe, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanvekili Remzi Armağan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Battal yaptığı konuşmada, katılımları ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Program sonunda, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde Fetih Suresi okunarak, Filistinliler için dualar edildi.



#Bolu
#Filistin
#destek
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