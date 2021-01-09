Bir daha hayvan besleyemeyecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez denetim yapıp, kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyup, para cezası uyguladığı Sadiye Servet G.'nin evine ihbar üzerine 3'üncü kez baskın düzenledi. Zabıta ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında hayvanseverler de yer aldı.

Yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi

Evde yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda beslenen bir köpek ve 8 kedi tespit edildi. Sadiye Servet G., kedileri sokaktan toplayıp, sahip çıktığını söyledi. Sadiye Servet G.'nin, bahçesinde daha önceki denetimlerde yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi. Sadiye Servet G.'nin evinin önünde toplanan yakınları ve tanıdıkları, hayvanlara el koyma işlemine uzun süre itiraz etti. Hayvanseverlerin de desteği ile 9 hayvan alınarak, belediye barınağına götürüldü.

REKLAM

FOTOĞRAF 11 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez denetim yapıp, kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyup, para cezası uyguladığı Sadiye Servet G.'nin evine ihbar üzerine 3'üncü kez baskın düzenledi. Zabıta ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında hayvanseverler de yer aldı. Evde yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda beslenen bir köpek ve 8 kedi tespit edildi. Sadiye Servet G., kedileri sokaktan toplayıp, sahip çıktığını söyledi. Sadiye Servet G.'nin, bahçesinde daha önceki denetimlerde yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi. Sadiye Servet G.'nin evinin önünde toplanan yakınları ve tanıdıkları, hayvanlara el koyma işlemine uzun süre itiraz etti. Hayvanseverlerin de desteği ile 9 hayvan alınarak, belediye barınağına götürüldü. Daha önce yapılan iki denetimde uygunsuz koşullarda beslediği toplam 27 hayvan için iki kez idari yaptırım uygulandığı ve toplam 9 bin 774 TL para cezası uygulandığı belirlenen Sadiye Servet G.'ye, 3'üncü denetim sonunda tespit edilen 9 hayvan için toplam 3 bin 258 TL para cezası uygulandı. Sadiye Servet G. ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24'ncü maddesi kapsamında tamamen hayvan beslemekten men edildi. Öte yandan belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner muayenesi raporu da ortaya çıktı. Raporda köpeğin bir gözünün tamamen diğer gözünün de yüzde 30 oranında gördüğü belirtildi. Hayvanların sağlıksız olduğu belirtilerek, Kedilerin kan değerlerine bakılarak enfeksiyon durumu olduğu saptandı. Karaciğer ve böbrek değerleri büyük olan iki kedide karaciğer böbrek değerlerinde normal değerin üstünde artış olduğu gözlendi. Tüy ve deri yapıları çok kötü, ağız kokuları var, diş eti yangısı mevcut denildi. Hayvan beslemekten men edildi Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evine düzenlenen 3'üncü baskında kötü şartlarda beslediği 8 kedi ve bir köpeğe el konuldu. Daha önce de iki kez uygunsuz koşullarda hayvan beslediği belirlenen Sadiye Servet G., hayvan beslemekten men edildi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hayvan beslemekten men edildi

Daha önce yapılan iki denetimde uygunsuz koşullarda beslediği toplam 27 hayvan için iki kez idari yaptırım uygulandığı ve toplam 9 bin 774 TL para cezası uygulandığı belirlenen Sadiye Servet G.'ye, 3'üncü denetim sonunda tespit edilen 9 hayvan için toplam 3 bin 258 TL para cezası uygulandı. Sadiye Servet G. ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24’ncü maddesi kapsamında tamamen hayvan beslemekten men edildi.

FOTOĞRAF 17 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı yapılan 2 katlı eve polisle birlikte baskın düzenledi. Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin oturduğu belirlenen evde ve bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi. Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda tutulduğu belirlendi. EL KOYMAYA KARŞI ÇIKTILAR <br> <br> Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlattı. Sadiye Servet G. ve oğlu Sercan G., buna tepki gösterdi. Sadiye Servet G.'nin müşterisi olduğu belirtilen tanıdıkları ve avukatları da gelerek, hayvanların alınmasını engellemeye çalıştı. Avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü. Tartışmaların ardından köpeklere ve kedilere el konuldu. Hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi. 'HAYVANLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ' <br> <br> Sadiye Servet G.'nin oğlu, Sercan G., annesinin sokak hayvanlarını çok sevdiği için bahçeye alıp beslediğini söyleyerek, Şikayet üzerine gelip alanın yetersiz olduğunu söylediler ve köpeklerimiz alındı. En kısa zamanda köpeklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Ortalama 30 köpeğimiz ve 20 kedimiz vardı. Gerekli tutanaklar da tutuldu. Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız dedi. 'SAĞLIKSIZ BİR ORTAM VARDI' <br> <br> Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konulduğunu söyledi. Danacıoğlu, Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor; ama şartlar sağlıksızsa el konularak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu Ankara'da medyum operasyonu: 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, polisle birlikte baskın düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Avukatları ve tanıyanları ile birlikte el koyma işlemine karşı çıkan Sadiye Servet G.'ye para cezası uygulandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hayvanların sağlıksız olduğu raporla belirlendi

Öte yandan belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner muayenesi raporu da ortaya çıktı. Raporda köpeğin bir gözünün tamamen diğer gözünün de yüzde 30 oranında gördüğü belirtildi. Hayvanların sağlıksız olduğu belirtilerek, "Kedilerin kan değerlerine bakılarak enfeksiyon durumu olduğu saptandı. Karaciğer ve böbrek değerleri büyük olan iki kedide karaciğer böbrek değerlerinde normal değerin üstünde artış olduğu gözlendi. Tüy ve deri yapıları çok kötü, ağız kokuları var, diş eti yangısı mevcut" denildi.

REKLAM