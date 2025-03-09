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Bir haftada 3,5 milyon araç denetlendi: 528 bin sürücüye işlem yapıldı

Bir haftada 3,5 milyon araç denetlendi: 528 bin sürücüye işlem yapıldı

09:579/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi.
27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

#Emniyet
#Çakar
#Hız ihlali

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