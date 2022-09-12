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GAZİANTEP

Bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu

Gaziantep'te bir haftalık erkek bebek çöpte ölü bulundu. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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Haber Merkezi Diğer
Bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu
Foto: İHA.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etti.

ERKEK BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi.

HENÜZ BİR HAFTALIKTI

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

BEBEĞİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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