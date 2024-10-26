Bir torbaya üç çocuk

Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştıran soykırımcı İsrail, Cibaliye’de en az 150 kişiyi, Han Yunus'ta ise 10'u çocuk, 38 Filistinliyi katletti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir ceset torbasına 3 çocuğun konulduğu görüldü. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, “En azından kefen gönderin" diyerek uluslararası topluma isyan etmişti.
İşgalci güç, gece boyu farklı noktalarda katliamlarını sürdürdü. Cibaliye’ye düzenlediği saldırıda en az 150 kişiyi öldüren terör devleti, kıyı şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 38 Filistinliyi öldürdü, 40 kişi de yaraladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir ceset torbasına 3 çocuğun konulduğu görüldü. Geçtiğimiz günlerde Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yardım göndermekte aciz kalan uluslararası güçlere, “En azından kefen gönderin" diyerek isyan etmişti.
Tek dileği ailesine kavuşmak
Gazze Şeridi'nde 385 gündür soykırımın her türlüsünü işleyen İsrail ordusu, kuzeyi güneyinden ayırma politikasıyla da Filistinli aileleri parçaladı ve çocukları anne ve babalarından mahrum etti. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki bir çadırda annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan Mira Hasan Hıdr, kuzeyde kalan babasını çok özlediğini ifade etti. "Babamı çok özledim, bir yıldır onu görmedim” diyen 9 yaşındaki kız, “Kucağına oturmak, onunla konuşmak istiyorum. Gazze'ye (kuzeydeki kent) gidip onu ve diğer akrabalarımı görmek istiyorum" dedi.
Gazetecileri kasıtlı hedef aldı
- İşgalci İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hasbaya kasabasında gazetecilerin kaldığı binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, 3 gazetecinin hayatını kaybettiği, 3 gazetecinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Al Mayadeen kanalından kameraman Ghassan Najar ve yayın teknisyeni Muhammed Rida ile Hizbullah’a bağlı Al Manar televizyonunun kameramanı Vissam Kasım olduğu öğrenildi.
Yerleşimcilerin Gazze’den toprak kapma yarışı
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne girmeye çalışan Yemenli fanatik Yahudi bir grup yerleşimcinin İsrail ordusu tarafından engellendiği iddia edildi. Diğer yandan önceki gün Sderot'ta düzenlenen Simhat Tora kutlamasında konuşan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Tanrı'nın yardımıyla gelecek yıl Gazze'deki eski İsrail yerleşim birimleri olan Guş Katif'te kutlama yapacağız” dedi. Yahudi yerleşimci gruplar, hafta başı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un düzenlediği etkinlikte Gazze'nin işgali sonrası yeni yerleşim alanları kurma planlaması yapmıştı.