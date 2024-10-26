Bir torbaya üç çocuk

Gazze Şeridi'nde 385 gündür soykırımın her türlüsünü işleyen İsrail ordusu, kuzeyi güneyinden ayırma politikasıyla da Filistinli aileleri parçaladı ve çocukları anne ve babalarından mahrum etti. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki bir çadırda annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan Mira Hasan Hıdr, kuzeyde kalan babasını çok özlediğini ifade etti. "Babamı çok özledim, bir yıldır onu görmedim” diyen 9 yaşındaki kız, “Kucağına oturmak, onunla konuşmak istiyorum. Gazze'ye (kuzeydeki kent) gidip onu ve diğer akrabalarımı görmek istiyorum" dedi.