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Sosyal medya provokatörü Bircan Yıldırım tutuklandı

Sosyal medyada asılsız iddiaları dolaşıma sokarak, her fırsatta Türkiye ve hükümet aleyhine propaganda yapan ve dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alınan Bircan Yıldırım, tutuklandı. 'CHP trolü' olarak da tanınan Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı da deşifre olmuştu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:07 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:08 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP trolü Bircan Yıldırım, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

CHP trolü Bircan Yıldırım, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sırasında ortaya attığı asılsız iddialar ve yaptığı algı dolu paylaşımlarla gündeme gelen 'Bircan Yıldırım' isimli hesap, son olarak Filistin'de katliam saldırıları yapan işgalci İsrail üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

'Erdoğan ile Netanyahu anlaştı' yalanı

Bahse konu hesap, geride kalan gün
'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladığı'
yalanını ortaya attı.

Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 Euro maaş aldığı yalanını da X hesabından paylaştı. 'CHP trolü' olarak da tanınan Yıldırım'ın paylaşımları infiale neden oldu.

Sosyal medya provokatörü Bircan Yıldırım tutuklandı

Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan ve dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alınan Bircan Yıldırım tutuklandı.

CHP trolü Yıldırım Adnan Oktar’ın kediciği çıkmıştı

Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı deşifre olmuştu.

Giriştiği algı operasyonlarıyla her fırsatta hükümeti karalamaya çalışan CHP'li trol Bican Yıldırım'ın Adnan Oktar'ın müridi olduğu belirlenmişti

Yıldırım'ın sosyal medya hesabından sürekli Oktar ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu, onu öven ifadeler kullandığı tespit edildi.





#Bircan Yıldırım
#Tutuklama
#CHP
#Adnan Oktar
#Sosyal Medya
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