CHP trolü Bircan Yıldırım, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sırasında ortaya attığı asılsız iddialar ve yaptığı algı dolu paylaşımlarla gündeme gelen 'Bircan Yıldırım' isimli hesap, son olarak Filistin'de katliam saldırıları yapan işgalci İsrail üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.
'Erdoğan ile Netanyahu anlaştı' yalanı
Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 Euro maaş aldığı yalanını da X hesabından paylaştı. 'CHP trolü' olarak da tanınan Yıldırım'ın paylaşımları infiale neden oldu.
Sosyal medya provokatörü Bircan Yıldırım tutuklandı
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan ve dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alınan Bircan Yıldırım tutuklandı.
CHP trolü Yıldırım Adnan Oktar’ın kediciği çıkmıştı
Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı deşifre olmuştu.
Giriştiği algı operasyonlarıyla her fırsatta hükümeti karalamaya çalışan CHP'li trol Bican Yıldırım'ın Adnan Oktar'ın müridi olduğu belirlenmişti
Yıldırım'ın sosyal medya hesabından sürekli Oktar ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu, onu öven ifadeler kullandığı tespit edildi.