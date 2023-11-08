14 ve 28 Mayıs seçimleri sırasında ortaya attığı asılsız iddialar ve yaptığı algı dolu paylaşımlarla gündeme gelen 'Bircan Yıldırım' isimli hesap, son olarak Filistin'de katliam saldırıları yapan işgalci İsrail üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 Euro maaş aldığı yalanını da X hesabından paylaştı. 'CHP trolü' olarak da tanınan Yıldırım'ın paylaşımları infiale neden oldu.