Boğaziçi eylemlerine terör örgütü PKK elebaşı Kalkan’dan destek

Boğaziçi'nde neler oluyor?

Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan eylemler, provokasyona dönüştü. Polise şiddet, kutsala saygısızlık, terör marşlarıyla gündeme gelen eylemler, her ne kadar bazı kesimlerce 'öğrenci hareketi' diye anlatılsa da, işin aslı öyle değil..

