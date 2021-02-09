Boğaziçi eylemlerine terör örgütü PKK elebaşı Kalkan’dan destek

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması bahanesiyle başlatılan olaylar, kalkışmaya dönüştürülmek istenirken, İstanbul Kadıköy’de polis araçları tekmelenip taşlanmıştı.
Terör örgütü PKK'dan destek açıklaması
Bu görüntüler ve yaşanan provokatif olaylar, Kandil’de heyecana yol açtı. Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, Boğaziçi eylemlerine destek açıklamasında bulundu.
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Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Yaşananların Türkiye’deki iktidara yönelik olduğunu söyleyen terörist Kalkan,
“Gençler gerçekten de iyi bir çıkış yaptılar, bu çok önemli bir durumdur” diyerek eylemlerin desteklenmesi yönünde çağrı yaptı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.