Boğaziçi yalanlarında bugün: PKK’lı teröristi öğrenci olarak göstermeye çalıştılar

Hayat

ZİHA'lar görev başında: 10 dakikada 10 dönüm tarlayı ilaçlayabiliyor

Zirai İnsansız Hava Araçları ile milli teknoloji hamlesi yapılarak drone ile sulama, ilaçlama ve gübreleme hareketi başlıyor. Çalışma ile tarımda zamandan ve maliyetten tasarruf yapmanın yanı sıra zirai ilaçların insanlarda neden olduğu sağlık sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.