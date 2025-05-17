Boğaziçi’nde Müslüman öğrencilere fişleme ve tehdit

WhatsApp, X ve Facebook öğrenci gruplarında BİSAK etkinliğine katılan ve Müslüman kimliğini belli eden kişiler tek tek fişlenmeye başladı. Öğrencilere gelen tehdit mesajlarında “İnsan içine çıkamayacaksınız yakında, acaba bundan sonra güneyde rahatça iftar verebilecek misiniz, kuzeyde standınızı açtığınızda orda güvende durabilecek misiniz” gibi ifadeler yer aldı. Fransa’dan gelen bir Erasmus değişim öğrencisi de BİSAK etkinliğine katıldığı için fişlendi. Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Fransa’daki hocalarına şikayet mailleri atıldı. Ayrıca kalecisi olduğu futbol takımından dahi çıkarıldı.