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Boğaziçi’nde Müslüman öğrencilere fişleme ve tehdit

Boğaziçi’nde Müslüman öğrencilere fişleme ve tehdit

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi provokatörler okulun duvarlarına “Şeriata geçit yok” yazılı afişler astı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi provokatörler okulun duvarlarına “Şeriata geçit yok” yazılı afişler astı.

Boğaziçi Üniversitesi, İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), tarafından organize edilen Nurettin Yıldız söyleşisini bahane ederek polise saldıran provokatörler, etkinliğe katılanları ve yabancı ülkeden gelen Müslüman öğrencileri fişleyerek tehdit etmeye başladı.


SOSYAL MEDYADA FİŞLEME

WhatsApp, X ve Facebook öğrenci gruplarında BİSAK etkinliğine katılan ve Müslüman kimliğini belli eden kişiler tek tek fişlenmeye başladı. Öğrencilere gelen tehdit mesajlarında “İnsan içine çıkamayacaksınız yakında, acaba bundan sonra güneyde rahatça iftar verebilecek misiniz, kuzeyde standınızı açtığınızda orda güvende durabilecek misiniz” gibi ifadeler yer aldı. Fransa’dan gelen bir Erasmus değişim öğrencisi de BİSAK etkinliğine katıldığı için fişlendi. Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Fransa’daki hocalarına şikayet mailleri atıldı. Ayrıca kalecisi olduğu futbol takımından dahi çıkarıldı.


EYLEMLERİN BAŞINDA TİP VAR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler okulun duvarlarına “Şeriata geçit yok” yazılı afişler astı. BİSAK’ın etkinliğine katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “İlk etapta afişlerimiz yırtıldı. Bu bizim okulda büyük bir olaydır. Ardından sosyal medyada ve gruplarda tehdit mesajları yayıldı. Kulübümüzün kapısına TİP imzasıyla yazılar yazıldı ve sosyal medyada servis edildi” dedi. Etkinlik günü marjinal grupların çıkardığı kargaşada polislerin yaralandığını anlatan öğrenci, “Etkinlik fotoğraflarından arkadaşlarımızı bulup ders ve bölüm gruplarından WhatsApp’tan paylaşmaya başladılar” diyerek hukuki işlem başlatmak istediklerini söyledi.


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