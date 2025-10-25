Yeni Şafak
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

11:1525/10/2025, Cumartesi
AA
Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu. Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.


Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.




#Düzce
#görüş mesafesi
#sis
