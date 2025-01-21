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Bolu'daki yangın faciası: Tanju Özcan'ın iftirasını belediyenin yönetmeliği ortaya çıkardı

Bolu'daki yangın faciası: Tanju Özcan'ın iftirasını belediyenin yönetmeliği ortaya çıkardı

20:4121/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bolu Belediyesi'nin Yangın Yönetmeliği'nde işletmelerin denetiminin Belediyeye ait olduğu açıkça görüldü.
Bolu Belediyesi'nin Yangın Yönetmeliği'nde işletmelerin denetiminin Belediyeye ait olduğu açıkça görüldü.

Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle Türkiye büyük bir matem yaşarken olayda ihmaller zinciri ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, denetiminde olduğunu ileri sürdüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına iftira attı. Bakanlık ise itfaiyenin denetim yapması gerektiğini belirterek yaşanan faciada Bolu Belediyesi'nin ihmalini işaret etti. Belediyenin 2023 yılına ait faaliyet raporunda konaklama tesislerinin denetlemesinin belediye tarafından yapıldığı bilgisine yer verilirken, Özcan'ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü’nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener’e bağladığı da belirlendi.

Bolu'da sabaha karşı Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelinde çıkan yangın sonucu 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Yangınla ilgili otelin sahibi dahil dört kişi gözaltına alınırken,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da facia nedeniyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Ahşap otelde yangın merdiveninin bulunmaması felaketin boyutunu artırdı.

Yaşanan
can pazarı
sırasında insanlar hayatlarını kurtarmak için çarşaflarla aşağı inmeye çalıştı.

CHP'li Özcan sorumluluktan kaçmak için iftiraya başvurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi derinden sarsan yangın faciasıyla ilgili soruşturmayı altı savcının yürüteceğini, beş kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu açıkladı.

66 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın tüm titizliğiyle araştırılırken faciayla ilgili ihmaller zinciri de ortaya çıkmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, itfaiyenin denetim yapması gerektiğini söyleyerek yaşanan faciada Bolu Belediyesi'nin ihmalini işaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise denetimlerde yetkilinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olduğunu ileri sürdü.

Özcan'ı yalanlayan Yangın Yönetmeliği

Ancak Özcan'ın Bakanlığı hedef alan iddialarının aksine Bolu Belediyesi’nin Yangın Yönetmeliği’nin 6. maddesi, bu konuda belediyelere açık bir görev yüklüyor.

Buna göre yönetmeliğin, "
İtfaiye teşkilatının görevleri
" başlıklı 6. maddesinin (J) bendinde, belediyelerin işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemekle yükümlü olduğu açıkça şu ifadelerle belirtiliyor:
"İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek."

Öte yandan Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi de sorumluluğun belediyede olduğunun altını çiziyor.

İtfaiyenin başına dayısının oğlunu atamış

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu
Sedat Gülener
'e bağladığı ortaya çıktı.

Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.

Belediyenin sitesine ulaşılamıyor

Öte yandan yaşanan facianın ardından ortaya çıkan bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

Bolu Belediyesi'nin internet sitesine erişimin sağlanamadığı görüldü.



#Bolu
#Otel Yangını
#Milli Yas
#CHP
#Bolu Belediyesi
#Tanju Özcan
#Sedat Gülener

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