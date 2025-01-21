Kartalkaya'da facia 'geliyorum' demiş: Çok sayıda şikayet ortaya çıktı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Ziyaretçilerin otelin alt yapı yetersizliği ile ilgili çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.
Yangın ahşap kaplama nedeniyle büyüdü
Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın etkisiyle hızla yayıldı.
Yangın sırasında, çok sayıda kişi çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı.
Çok sayıda 'bakımsızlık' şikayeti yapılmış
Ziyaretçiler otelin eski ve bakımsız olduğunu belirtirken, bir çok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını aktardı.