Boşuna uğraşma o ağaçları dikeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Atatürk Havalimanı’na inşa edilecek Millet Bahçesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT üzerinden oluşturmaya çalıştığı algı, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği isteği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin yürütülmesi ve zafere ulaştırılmasında emeği olan herkesi, şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle yad ederek başladı.

2023 YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma atılımlarının gayesinin, 2023’ü Cumhuriyetin zirvesi değil, daha büyük atılımlar için yeni bir başlangıç haline dönüştürmek olduğunu kaydetti.

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“Ülkemiz, milletimiz ve bizim için 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır.” diyen Erdoğan, AK Parti’nin kazandığı her seçimin böyle bir başlangıç olduğunu belirtti. Erdoğan, iktidara geldikleri kasım 2002 seçimlerinin, istikrar ve güven arayan Türkiye’nin ilk ayak sesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk bayrağı takdim etti.

29 MAYIS’TA TEMELİ ATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, ağaca hasret olan İstanbul’u yeşillendirmek için İstanbul’da orta şeritlere 1 milyon 250 bin ağaç diktiklerini anlatan Erdoğan, “Kalkıyorsun, bizimle yeşilde yarışmaya yelteniyorsun. Bay Kemal, ne sen ne senin buradaki yandaşların bu tür işleri başaramazsınız. Buradan sesleniyorum: Şu anda başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız? Bize bunu ispatlayın. Bir görelim sizi. Kaç tane yaptınız?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu zat, geçmişte Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesini öyle bir sahiplenmişti ki; bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia edecek kadar ileri gitmişti. Bay Kemal, bizim o kadar boş vaktimiz yok. İşimiz, gücümüz yok, bay Kemal’i dinleyeceğiz.”

Erdoğan, İstanbul ile ülkenin tamamına eserlerle, yatırımlarla, vizyon projelerle mühür vurmaya devam edeceklerini anlatarak, “İnşallah 29 Mayıs’ı da - Bay Kemal istersen sen de gel - Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul’un fethini kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız.” dedi. Bölgede yaşanan gelişmeler ile ülke gündeminde kopartılan fırtınaların, yakından ilişkili olduğuna işaret eden Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmanın da bu kirli planın bir parçası olduğunu kaydetti.

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OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 final değil yeni bir başlangıç olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim için 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Teröristleri vermeyenlere NATO vetosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun, doğu sınırlarını güçlendirmek için çeşitli arayışlar içinde olduğunu, söyledi. Bu kapsamda Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri isteğine değinen Erdoğan, PKK/YPG’li teröristlerin, Avrupa’nın bazı ülkelerindeki gösterilerine dikkati çekti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha şurada Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç’te yapılanlar... Bunları biz görmeyecek miyiz? İsveç’te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, ‘Vermeyiz.’ dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz ‘evet’ diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı.”

Ayağımıza çelme takmaya çalışmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2016’dan beri güney sınırlarında bir güvenlik stratejisi uyguladığını hatırlatarak, bu strateji kapsamında Reyhanlı’dan Cizre’ye, oradan Şemdinli’ye uzanan hat boyunca coğrafyanın ve tehdidin durumuna göre değişmekle birlikte derinliği ortalama 30 kilometre olan bir güvenlik hattı oluşturulduğunu belirtti. Bölgedeki muhataplarla gereken mutabakatları sağlayıp en kısa sürede arada kalan bölgeleri de güvenli hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, “Hem bölgede etki sahibi ve güç bulunduran ülkelere hem de NATO’daki müttefiklerimize sesleniyorum: Gelin, Türkiye’nin bu meşru, haklı, insani, ahlaki bu harekatlarına destek verin. En azından ayağımıza çelme takmaya çalışmayın” dedi.

SADAT suflesinin amacını biliyoruz

Erdoğan, önce CHP İstanbul İl Başkanı’nın mahkumiyet kararı ardından saldırı, hakaret ve iftira dalgasının başladığını ardından SADAT üzerinden bir tantana çıkarttıldığına dikkat çekti. SADAT ile ilgili benzer iddiaların 2018 yılında gündeme getirildiğini hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun SADAT’ın önüne gitmesini hatırlatarak “Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Cevaben bir kez daha ve tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız” dedi. Eroğan şöyle devam etti: “SADAT’ın yöneticileriyle kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde, bunu adeta bizim şu anda kullandığımız, adeta darbeci bir kuruluş, oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal, ne dersen de sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık ve bu yalanların da yine tutmayacak.”