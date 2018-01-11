Böyle görüntülendi

Orman Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da kurulan fotokapanlar tarafından kızıl geyik, karaca, kurt, yaban kedisi, çakal, yaban domuzu gibi hayvanlar görüntülendi.

Orman Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanları ile ilgili tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi amacıyla Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde ilk etapta Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara 84 adet fotokapan kuruldu.

Samsun'da kurulan 29 fotokapana, kızıl geyik, karaca, kurt, yaban kedisi, çakal, yaban domuzu gibi hayvanlara ait görüntüler fotokapanlara yansıdı.

Fotokapanlara, bataklıkta yeşil otların arasında gezen karaca, yavrusuyla birlikte yiyecek arayan yaban domuzu, geviş getiren geyik, etrafı koklayan kurt, ormanda gezinti yapan yaban, kedisi, çakal gibi vahşi hayvanlar takıldı.

Fotokapan projesi hakkında bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "İlimizin farklı bölgelerine kurulan 29 adet fotokapan ile yaban hayatı gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, kızıl geyik, karaca, tilki, yaban kedisi, kurt, çakal, domuz gibi hayvanlar doğal yaşam alanlarında görüntülenmiştir" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Orman Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da kurulan fotokapanlar tarafından kızıl geyik, karaca, kurt, yaban kedisi, çakal, yaban domuzu gibi hayvanlar görüntülendi. Orman Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanları ile ilgili tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi amacıyla Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde ilk etapta Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara 84 adet fotokapan kuruldu. Samsun'da kurulan 29 fotokapana; kızıl geyik, karaca, kurt, yaban kedisi, çakal, yaban domuzu gibi hayvanlara ait görüntüler fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara, bataklıkta yeşil otların arasında gezen karaca, yavrusuyla birlikte yiyecek arayan yaban domuzu, geviş getiren geyik, etrafı koklayan kurt, ormanda gezinti yapan yaban, kedisi, çakal gibi vahşi hayvanlar takıldı. Yaban hayatı fotokapanlara takıldı Yaban hayatı fotokapanlara takıldı Yaban hayatı fotokapanlara takıldı Orman Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarca görüntülenen vahşi hayvanların yaşam sırları kayıt altına alındı.



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