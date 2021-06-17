Bu adama ​haddini bildirin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, vukuatlarına bir yenisini ekledi.

104 emekli amiralin darbe bildirisine destek veren ve “Bütçeyi tasarruflu kullanın, çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız” diyen İYİ Parti’li Erozan, önceki yıl atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok programına refakat eden tercümanı Fatma Kavakçı’yı diline doladı. Erozan, skandal paylaşımı ile Biden-Erdoğan görüşmesini bulandırmaya çalıştı.

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SKANDAL PAYLAŞIM

İkilinin baş başa görüşmesinde Fatma Kavakçı’nın tercümanlık yapması konusunda Erozan, “Erdoğan’ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hakimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı’nın kızı..!” dedi.

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VUKUATI İLK DEĞİL

Fatma Kavakçı üzerinden algı yaratmaya çalışan İYİ Parti’li Erozan, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na “Bütçeyi tasarruflu kullanın, çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız” ifadeleri ile darbe imasında bulunmuştu. Erozan, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek vererek tepki toplamıştı.

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BİRÇOK GÖREV ÜSTLENDİ

Dünyanın ve ülkemizin en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapan Kavakçı, bir süredir Cumhurbaşkanlığı’nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor. Ocak 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Kavakçı, birçok görüşmede görev üstlendi. Kavakçı, İstanbul’da 2018 yılında yapılan Dörtlü Suriye zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapılan görüşmelerde hazır bulundu.

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TRUMP İLE GÖRÜŞMEDE TERCÜMAN KAVAKÇI

2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile yine 2019 yılında Ankara’da Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldiği programda da tercümanlık görevini yine Fatma Kavakçı üstlenmişti.

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