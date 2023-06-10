Bu delegeyle adaylık olmaz

CHP'li şarkıcı Atilla Taş, seçim hezimeti sonrasında eteğindeki taşları dökmeye başladı. Yıllarca partiye zarar gelmesin diye sustuğunu belirten Taş, Kuşadası'na yerleştiği dönemde CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı. Günel ile ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Taş, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu görüşmek istediğini ancak otele gittiğinde koruma engeline takıldığını belirtti. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da orada olduğunu söyleyen Taş, "Google'a 'Bülent Tezcan ihale' yazın anlarsınız." ifadelerini kullandı.