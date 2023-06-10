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Bu delegeyle adaylık olmaz

CHP’de değişimin bayraktarlığına soyunan Ekrem İmamoğlu’na ‘aday ol’ baskısı artarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nı liderlik yarışında yenilirse İstanbul’u da kaybetme korkusu düşündürüyor.

Mehmet Güney
04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu’nu zorlayan diğer konu ise Kemal Kılıçdaroğlu lehine olan delege yapısı. İmamoğlu’nun, bu nedenle Kılıçdaroğlu’na karşı kazanılamayacağı için aday olması yönündeki baskıları geçiştirdiği belirtiliyor.

CHP ÖRGÜTLERİNE NEŞTER

Seçimlerden önce “baba-oğul’’ portresi çizen İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunu rakip olarak gördüğü İmamoğlu’na karşı hakim olduğu delege yapısı ile koruma hesapları yapan Kılıçdaroğlu’nun teşkilatları kendisine bağlaması ile birlikte, CHP örgütlerinde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Parti yönetimine yeni MYK’da yakın bir isim sokamayan İmamoğlu, mevcut delege yapısında aday olmaya şimdilik sıcak bakmıyor.

TEŞKİLATLARDAN İŞARET BEKLİYOR

Delege yapısının değişmesi gerektiğini düşünen İmamoğlu parti örgütlerinden yeterli desteği bulursa adaylığa sıcak yaklaşabileceği kaydediliyor. İmamoğlu’nu endişelendiren bir diğer konu ise liderlik yarışını kaybetmesi halinde İstanbul koltuğu. İBB Başkanını kongrede kaybedilmesi durumunda yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmemekten çekindiği belirtiliyor. Bu kaygısını da yakın çevresine ilettiği konuşuluyor.




#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
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