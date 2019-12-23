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ANKARA

Bu işi halledin

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’den inşaat izni için 25 milyon lira rüşvet istemekle suçlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Aygün ile görüşen Meclis Üyesi Haydar Demir’e “Bu işi halledin” diye mesaj attığı iddia ediliyor. Demir de Aygün’ü bu kez telefonla arayıp “Fiyatı sen belirle” teklifinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Olayla alakam bile yok” dediği 25 milyonluk rüşvet skandalında, Sinan Aygün ile görüşen CHP Meclis üyesi Haydar Demir’e “Bu işi halledin” şeklinde mesaj attığı iddia edildi. Bunun üzerine Demir’in, TOGO İkiz Kuleler’deki görüşmenin ardından belediyenin önüne geldiğinde araç içerisinde Aygün’ü tekrar aradığı ve “Fiyatı sen belirle” şeklinde teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Söz konusu aramaya aynı araçta bulunan Aygün’ün kardeşi ve CHP Meclis üyesi Sibel Aygün’ün de tanıklık etiği belirtiliyor.

Sinan Aygün

RÜŞVET İDDİASINDA YENİ GELİŞME

CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün, “Mansur Yavaş ile bazı CHP’li Meclis üyeleri inşaatım için 25 milyon lira rüşvet istedi” iddiasının yankıları sürüyor. TOGO İkiz Kuleleri’yle ilgili söz konusu rüşvet iddiasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yavaş, rüşvet iddialarının gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, “Olayla alakam bile yok. Görüşmek için mesaj attı ancak reddettim” ifadelerini kullanmıştı.

“BU İŞİ HALLEDİN” MESAJI İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın TOGO İkiz Kuleleri için rüşvet istediği iddia edilmişti.

Ancak Mansur Yavaş’ın, 25 milyon lira rüşvetin gündeme geldiği ileri sürülen TOGO İkiz Kulelerinde Sinan Aygün ile görüşen CHP’li Meclis üyesi Haydar Demir’e, “Bu işi halledin” şeklinde mesaj attığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Aygün’den 25 milyon rüşvet teklifine ret yanıtını alan Demir ile CHP’li Meclis üyesi Berkay Gökçınar, belediye gitmek üzere TOGO İkiz Kulelerinden ayrıldı. Aygün’ün kardeşi olan CHP’li Meclis üyesi Sibel Aygün de Demir ve Gökçınar ile birlikte çıktı. Mansur Yavaş bu sırada, Haydar Demir’e mesajlar atarak Sibel Aygün’ün Sinan Aygün’ü ikna etmesini istedi. Ancak Sibel Aygün bunu kabul etmedi.

SON TEKLİF BELEDİYENİN ÖNÜNDE ARAÇTA

Yine iddialara göre, Yavaş, Demir’e gönderdiği bir mesajında “Bu işi halledin” diyor. Demir, belediyenin önüne geldiğinde Sinan Aygün’ü arıyor. Araç içerisinde gerçekleşen görüşmede, Demir, “Fiyatı sen belirle” şeklinde ifadeler kullanıyor. Ancak Sinan Aygün, söz konusu teklifi de geri çeviriyor. Mansur Yavaş ile Haydar Demir’in yaptığı konuşmalara ve yine Demir ile Aygün’ün belediye önünde yaptığı konuşmalara aynı araçta bulunan Sibel Aygün’ün tanıklık ettiği belirtiliyor. Söz konusu görüşmenin yapıldığı saatlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimince istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi sunulmuş, yine ilerleyen saatlerde de “hukuki yarar bulunmadığı” iddiasıyla itiraz dilekçesi geri çekilmişti.

  • HTS kayıtları çözecek
  • Sinan Aygün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın’a yaptığı suç duyurusunda, Mansur Yavaş, Coşkun Torun, Ömer Koçak ve Haydar Demir’den şikayetçi olmuştu. Ayrıca Aygün, Sibel Aygün’ü de tanık olarak göstermişti. İçişleri Bakanlığı’nca söz konusu rüşvet iddialarıyla ilgili müfettiş görevlendirirken, tüm bu iddialar kapsamında gerek görülürse tarafların HTS irtibatlarına da bakılabilecek. Böylece iddiaya konu görüşmelerin yapılıp yapılmadığı da ortaya çıkarılacak. Bu da rüşvet iddialarına ışık tutacak.
  • Kılıçdaroğlu Yavaş’ı korumaya aldı
  • CHP, rüşvet iddiasını soruşturmak yerine parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle Sinan Aygün’ü disipline sevk etti. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eski milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi. Disiplin soruşturmasına ilişkin süreci Ankara İl Yönetim Kurulunun yürüteceğini ifade eden Güvener, “Sinan Aygün’den partiye karşı işlediği suçlarla ilgili yazılı açıklamasını isteyeceğiz. Bir hafta içinde bu açıklamayı yapmadığı takdirde yapmış sayılacak. Disiplin Kurulu, bu aşamadan sonra dosyayı inceleyerek karara bağlayacak.” bilgisini paylaştı. Rıfat Güvener, ayrıca Sinan Aygün’ün kız kardeşi CHP Çankaya ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini kaydetti.

Rüşvetin kayıtları var
GÜNDEM
Rüşvetin kayıtları var
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