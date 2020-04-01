Bu köy kendinden izole: Gelenlerin ateşini ölçüyorlar

Artvin’in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı. Köyün bir bölümü ve yolları Deriner Barajı su tutmasının ardından sular altında kalırken, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yüksekliği 100 metre, genişliği 1,6 metre olan 70 metrelik asma köprü inşa etti.

FOTOĞRAF 9 Artvin’in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı. Köyün bir bölümü ve yolları Deriner Barajı su tutmasının ardından sular altında kalırken, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yüksekliği 100 metre, genişliği 1,6 metre olan 70 metrelik asma köprü inşa etti. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak içini kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Kapının üzerine ,”korona var misafir kabul etmiyoruz” yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyorlar. Bu köye misafirde giremez, korona da Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu: ”Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kâbusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz.” Ateşi ölçülmeden kimse içeri giremiyor Bölge halkından Mustafa Beken ise, şöyle konuştu: ”Karşı mahalledeki komşular köprüye kapı yaptı. Bizde işimiz olduğu zaman kendilerini sesleniyoruz, onlarda gelip kapıyı açıyor. Ateşimizi ölçtükten sonra içeri öyle girebiliyoruz.” Bu köy kendinden izole: Gelenlerin ateşini ölçüyorlar Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, dört yıl önce güvenlik amaçlı köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı, bu kez koronavirüsünden korunmak için kullanıyor. Demir kapıya, 'korona var misafir kabul etmiyoruz' yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşini ölçerek içeri alıyorlar. BiP'te paylaş

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İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak içini kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor.

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Kapı bu kez Koronadan korunmak için kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Kapının üzerine ,”korona var misafir kabul etmiyoruz” yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyorlar.

Bu köye misafirde giremez, korona da

Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

”Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kâbusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz.”

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FOTOĞRAF 5 Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor. Sağlık ekiplerini meşgul eden bu şahıslar birde sağlık ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, Koronavirüs salgını buraya da sıçradı diyerek insanlara korku saçıyor. Mahalleliye korku saldı Bursa’da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı. Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında Koronavirüs salgını var diyerek mahalleliye korku saldı. Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi. Market sorumlusu Harun Altun, şu şekilde açıklamada bulundu: Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur. Bursa’da akıl almaz koronavirüs tuzağı: Mahalleliye korku saldı Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa'da 112'yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada koronavirüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan koronavirüs paniğini paylaştılar. İş yeri sahibi bu duruma isyan ederken, "Bu komployu kuranlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız. Asılsız ihbarlar ile hem 112'yi meşgul ediyorlar, hem de işletmemizi zor durumda bırakıyorlar. Burada koronavirüslü kimse yok. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış ihbar da yok" dediler. BiP'te paylaş

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Ateşi ölçülmeden kimse içeri giremiyor

Bölge halkından Mustafa Beken ise, şöyle konuştu:

”Karşı mahalledeki komşular köprüye kapı yaptı. Bizde işimiz olduğu zaman kendilerini sesleniyoruz, onlarda gelip kapıyı açıyor. Ateşimizi ölçtükten sonra içeri öyle girebiliyoruz.”