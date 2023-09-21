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Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayımlandı. Kavurucu sıcaklıklar cumartesi günü itibariyle geri gelecek. Hava sıcaklığı 6 derece birden artacak. İşte bölge bölge hava durumu...

Seren Som
10:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van’ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri’nin doğusu, Osmaniye’nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep’in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı 6 derece artıyor

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan verilere göre cumartesi günü yurdun batı ve güney kısımlarında kavurucu sıcaklar etkisini hissettirecek.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


SAKARYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya’nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


KONYA 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


SİVAS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu


TOKAT 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu


TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van’ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS 6°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


VAN 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep’in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


GAZİANTEP 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı




#Meteoroloji
#Hava Durumu
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
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