Havacılıkta ciro 668 milyara çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün yayınlanan bir haberle ilgili Bakanlıktan yapılan yalanlamayı paylaşarak, kendisinin de kınadığını bildirdi. Şimşek, "Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir" dedi.