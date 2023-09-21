Havacılıkta ciro 668 milyara çıktı

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Son 20 yılda sivil havacılık sektör cirosu 222 katına çıkarak 668 milyar TL’yi aştı. Sektörde istihdam edilen personel sayısı 263 bine ulaştı. Uçak trafiği ise iç hatlarda 415 bin 700, dış hatlarda 352 bin 800 ve transit uçuşlarda ise 221 bin 800 olmak üzere toplam 990 bini aştı.
YURT DIŞINDA 343 NOKTAYA UÇUŞ
Bu dönemde Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısı 173’e yükseldi. Yurt dışında sefer düzenlenen nokta sayısı 343’e çıktı. Lisanslı pilot sayısı 13 bin 600’e ulaşırken, Türk firmalarının uçak sayısı 633’e yükseldi. Uçakların kargo kapasitesi ise 2 milyon 600 bine ulaştı. Geçtiğimiz yıl taşınan yük iç hatlarda 388 bin ton, dış hatlarda 1 milyon 458 bin ton olmak üzere toplam 1 milyon 846 bin tonu aşmıştı.
Türkiye’de hava yolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 43, genel havacılık işletme sayısı 95, balon işletme sayısı 66, bakım işletme sayısı 126, yer hizmeti kuruluş sayısı 39, havalimanı sayısı ise 57’ye ulaştı.