Bunlar da şaibeli kurultayın çantacıları

CHP’nin 2023 yılında yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin hazırlanan ve Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame, detayları ile dikkat çekiyor. İddianamenin merkezinde yer alan itirafçı ifadeleri, ihbarcıların gönderdiği video ve ses kayıtlarıyla destekleniyor. İhbarlarda, rüşvet karşılığı delege satın alındığı, delegelerin akrabalarının işe yerleştirildiği ve paraların döviz bürolarında organize edildiği öne sürüldü.





1,2 MİLYAR TL DÖVİZE ÇEVRİLDİ

Tanık Hasan Hüseyin Şenyurt, 28 Mart'ta SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Servet Yıldırım’dan duyduğu bilgileri aktardı. Şenyurt’un iddiasına göre, İstanbul Laleli’deki bir döviz bürosundan alınan 1,2 milyar lira dövize çevrilip özel araçlarla Ankara’ya götürülerek burada kurultay delegelerine dağıtıldı.

Özgür Karabat





KİPTAŞ’TAN 50 DAİRE VE MARKET KARTI

Şenyurt ayrıca “KİPTAŞ üzerinden 50 dairenin Özgür Özel’e oy vermeleri için delegelere verildiğini, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milyonlarca A101 alışveriş kartını delegelere dağıttığını ve bu masrafların belediyeden sağlanan kaynaklarla karşılandığını” iddia etti.





İL BAŞKANINA 130 BİN DOLAR

Tanık Kemal Çiftçi ise 14 Nisan tarihinde savcılığa verdiği ifadede, CHP üyesi olarak katıldığı kurultay sürecinde maddi menfaat karşılığı oy değişimleri yaşandığına dair duyumlar aldığını söyledi. Çiftçi, eski Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın, “CHP Erzurum İl Başkanı'na Özgür Özel’i desteklemesi için 130 bin dolar verildiğini, bu paranın 100 bin dolarını kendisinin aldığını, kalan 30 bin doları il delegelerine dağıttığını” söylediğini aktardı.

Turan Taşkın Özer





KARABAT, AĞBABA, BAŞARIR VE ÖZER PARA TAŞIDI

Çiftçi ayrıca Demirtaş'ın “Can Kakışım’a İstanbul Medya A.Ş. üzerinden 2 milyon lira verildiğini” ve “Özgür Özel’in kazanması için milletvekilleri Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Turan Taşkın Özer’in çantalarla para taşıdığını duyduğunu” beyan ettiği bilgisini verdi. Kurultayın yasalara ve parti tüzüğüne aykırı biçimde yapıldığını savunan Çiftçi, “21’inci Olağanüstü Kurultay’ın iptali için Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu’na başvurdum, reddedildi. En kısa sürede YSK’ya itiraz edeceğim” dedi.





PARAYI ANNESİNİN HESABINA YATIRMIŞLAR

Tanık olan CHP Adilcevaz eski İlçe Başkanı Şerif Sayın da 28 Mart 2025’te verdiği ifadede, CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendilerine her yıl destek amaçlı para gönderdiğini belirtti. Sayın, “Kurultaydan 15 gün önce annemin veya kız kardeşimin hesabına 60 bin lira yatırıldığını hatırlıyorum. Bu parayı parti faaliyetlerinde kullandım” diye konuştu.





Otel kayıtlarına ulaşılamadı

Kurultayda çekilen görüntülerin temini için Halk TV ve ANKA Haber Ajansı'na yazılar yazıldı. ANKA'nın gönderdiği 1 flash bellek ve Halk TV'nin teslim ettiği 8 DVD Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde incelendi. İnceleme tutanakları delil klasörüne eklendi. İfadeler ışığında Ankara JW Marriott Otel’in kamera kayıtlarının talep edildiği ancak kayıtlara sistemsel sınırlama nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) soruşturma kapsamında iletişim tespit verilerini gönderdi. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan kurultay iptal davasına ilişkin dava dosyası da delil olarak soruşturma klasörüne alındı.



