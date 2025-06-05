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İlbak da itirafçı oldu

İlbak da itirafçı oldu

Burak Doğan
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Murat İlbak
Murat İlbak

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İlbak Holding ortaklarından Murat İlbak da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeden sonra tahliye edildi. İstanbul'daki soruşturmalar kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) saran ahtapotun kolları tek tek çözülüyor. İBB'deki rüşvet çarkında yer alıp itirafçı olan isimlerden sonra, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding ortaklarından olan tutuklu Murat İlbak da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeden sonra tahliye edildi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İlbak, kısa süre önce İzmir’e nakledilmişti. İlbak 2 Haziran’da verdiği ifade üzerine ev hapsi kararıyla tahliye oldu. İlbak’ın reklam ihalelerinde dönen rüşvet çarkını ve kimlere ne kadar para verildiğini bir bir anlattığı öğrenildi.

Fatoş Pınar Türker
Mehmet Murat Çalık

BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLDİLER

İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 19 şüpheli de başka cezaevlerine nakledildi. Nakillerin, cezaevinin kapasitesi nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İzmir, Boğaziçi İmar Daire Başkanı Elçin Karaoğlu Yozgat, Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz Bolu, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker Düzce, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik Tekirdağ, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise İzmir’e gönderildi.

Elçin Karaoğlu
Taner Çetin

#İBB
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