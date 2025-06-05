İlbak da itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) saran ahtapotun kolları tek tek çözülüyor. İBB'deki rüşvet çarkında yer alıp itirafçı olan isimlerden sonra, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding ortaklarından olan tutuklu Murat İlbak da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeden sonra tahliye edildi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İlbak, kısa süre önce İzmir’e nakledilmişti. İlbak 2 Haziran’da verdiği ifade üzerine ev hapsi kararıyla tahliye oldu. İlbak’ın reklam ihalelerinde dönen rüşvet çarkını ve kimlere ne kadar para verildiğini bir bir anlattığı öğrenildi.