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DİYARBAKIR

Bunların peşini bırakmam

HDP binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, “Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. Bunların peşini bırakmayacağım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Celil Begdaş
Celil Begdaş

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 79. günde de devam etti. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti. Demir, “Çocuklarımızı sapasağlam alıp buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bu emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Bütün aileler umutla bekliyor” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri annelere desteklerini iletti.

HERKES BİZE DESTEK ÇIKSIN

Beraberinde 1,5 yaşındaki kızı Asmin’i de getirdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti: “Havalar soğuk, kızım iki günde bir hasta oluyor. Bir kızımı beklerken diğerinden olmak istemiyorum. Çocuklarımızı zorluklarla büyüttük. Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızım kalem tutacağına şimdi silah tutuyor. Herkes bize destek çıksın, çocuklarımızı sapasağlam onların ellerinden kurtaralım. Çocuğu dağa gitmeyen de gelsin yanımızda otursun. Gelsinler ki sesimizi duyuralım.”

BU ÇOCUKLARA BİR ÇARE BULUN

Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş da evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi. Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, “Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. Bunların peşini bırakmayacağım. İçimizde ateş var. Herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklara bir çare bulsun” diye konuştu.

Sonuna kadar devam

  • Batman’ın Sason ilçesinden gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve muhtarlar bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti. Grup adına açıklama yapan Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik, “Birinin 14, birinin 15, birinin 17, daha çocuk yaşta okulda olmaları gerekirken, evlatları okuldan koparılıp dağa kaçırılmış. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Biz buna karşıyız ve annelerimizin yanındayız” diye konuştu. Sason Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsine Bozkurt da, “Onların bu kutlu davasını takdir ediyorum. Sonuna kadar devam etsinler” dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde: Herkes bize destek çıksın
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