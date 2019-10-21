Bunu da gördük

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Gülşeni ve 67 yaşındaki Halil Öztürk çifti, 3 yıldır besleyerek büyüttükleri ineklerini borçlarını ödemek amacı ile satma kararı aldı. Mehmet Emin Öztürk, bir arkadaşının hesabından internet sitesine hayvanlarının satılık olduğu ilanını verdi. Öztürk'ün ilan vermesinden kısa bir süre sonra G.Ö. isimli kadın telefonla arayarak hayvanları satın almak istediğini söyledi. Kendisini G.Ö. olarak tanıtan kadın ve eşi B.Ö., daha sonra hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi. Hayvanları almak istediğini söyleyen şahıslar ile Öztürk ailesi 48 bin 500 TL karşılığında anlaştı.

Çiftin dolandırılmasına sebep olan ilan

HAYVANLARI ALIP KAYBOLDULAR

Öztürk ailesine 9 bin TL para veren şahıslar, paranın kalanını ise 1 ay sonra ödeyeceklerini söyleyerek senet imzaladı. Daha sonra şahısların telefonlarına ulaşamayan Öztürk, durumdan şüphelenerek plakasını aldığı nakliyat şirketine ait kamyonun sürücüsüne ulaştı. Öztürk, şahısların hayvanları Şile'ye götüreceklerini söylemesine karşın kamyon şoförünün Samsun'a götürdüğünü söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı.