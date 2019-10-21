Gündem Bunu da gördük
3. SAYFA

Bunu da gördük

Kocaeli’nde borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen yaşlı çift, 39 bin 500 TL dolandırıldı. Çift şimdi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öztürk çifti, internet sitesine verdiği ilanla dolandırıldı.
Öztürk çifti, internet sitesine verdiği ilanla dolandırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Gülşeni ve 67 yaşındaki Halil Öztürk çifti, 3 yıldır besleyerek büyüttükleri ineklerini borçlarını ödemek amacı ile satma kararı aldı. Mehmet Emin Öztürk, bir arkadaşının hesabından internet sitesine hayvanlarının satılık olduğu ilanını verdi. Öztürk'ün ilan vermesinden kısa bir süre sonra G.Ö. isimli kadın telefonla arayarak hayvanları satın almak istediğini söyledi. Kendisini G.Ö. olarak tanıtan kadın ve eşi B.Ö., daha sonra hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi. Hayvanları almak istediğini söyleyen şahıslar ile Öztürk ailesi 48 bin 500 TL karşılığında anlaştı.

Çiftin dolandırılmasına sebep olan ilan

HAYVANLARI ALIP KAYBOLDULAR

  • Öztürk ailesine 9 bin TL para veren şahıslar, paranın kalanını ise 1 ay sonra ödeyeceklerini söyleyerek senet imzaladı. Daha sonra şahısların telefonlarına ulaşamayan Öztürk, durumdan şüphelenerek plakasını aldığı nakliyat şirketine ait kamyonun sürücüsüne ulaştı. Öztürk, şahısların hayvanları Şile'ye götüreceklerini söylemesine karşın kamyon şoförünün Samsun'a götürdüğünü söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı.

Pitbull dehşeti
GÜNDEM
Pitbull dehşeti
Hepsi gidecek

Hepsi gidecek

​Yarın akşama kadar çekilmezlerse harekat devam edecek.
Dünyada kaos

Dünyada kaos

Ekonomik ve siyasi sorunlar birçok ülkede sokak isyanına döndü.
ABD 200 askeri Suriyede bırakabilir

ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

​Pentagon'dan gelen teklife ABD Başkanı Donald Trump olumlu bakıyor.
HDP'lilere ders

HDP'lilere ders

Nusaybinli vatandaş: ​İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayın.
Her şeyi satıyor

Her şeyi satıyor

​CHP'li başkan 88 taşınmazı satışa çıkardı.
Gri listeye<br>aile darbesi

Gri listeye
aile darbesi

​PKK'ya bir darbe de çocukları dağa götürülen aileler vurdu.

Manastırda Mehmetçik’e dua

Manastırda Mehmetçik’e dua

​Deyrülzaferan Manastırı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek için dua edildi.

Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

9 ByLock hattı çıktı

9 ByLock hattı çıktı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'nın 9 ByLock hattı kullandığı öğrenildi.
Otobüsler de elektriklendi

Otobüsler de elektriklendi

Yerli üreticiler Busworld'de gövde gösterisi yaptı.
Denizli'de 3 puan Fenerbahçe'nin

Denizli'de 3 puan Fenerbahçe'nin

​Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
'Çekilmezlerse harekat devam eder'

'Çekilmezlerse harekat devam eder'

Erdoğan: ABD'den beklentimiz, bu sefer sözlerine bağlı kalmaları.
Beşiktaş'ta <br>'Çebi' dönemi

Beşiktaş'ta
'Çebi' dönemi

Tüm sandıklardan onu adı önde çıktı.
Yakından takip ediliyor

Yakından takip ediliyor

​MSB, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.