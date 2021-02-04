​Buradan Gezi çıkmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır il kongrelerine parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi:

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor

Ülkemize husumeti, politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Küresel, siyasi ve ekonomik dengeler sarsılırken, Türkiye’nin gelecek dönemde kendine güçlü bir yer edinmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu mücadelenin lokomotifi elbette Cumhur İttifakı’dır.

7/24 YALAN PARTİSİ

Böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve her kesimin destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları kendi vatanlarına ve halklarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü de CHP’dir. Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür.

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GÜNDEM Boğaziçi provokasyonunda CHP-FETÖ ortak söylemi yine sahnede

TERÖR ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman, hala terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları ‘bu ülkenin evlatları’ veya ‘kendisinin de arkadaşları’ olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

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ASLA FIRSAT VERMEYİZ

Bu ülke, teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak buna da asla fırsat vermeyeceğiz, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim’deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bay Kemal, sen eğer terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et ama biz, teröristlerle beraber olmadık olmayacağız. CHP’den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

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Bize 1 adım gelene biz 10 adım gideriz

CHP’ye de çağrıda bulunan Erdoğan, “Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye’nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil, çözümün parçası olan bir ana muhalefet görebilmeyi umut ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir parti olarak böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyarız. Bunun bizim değil, milletimizin talebi olduğunu da özellikle belirtmek isteriz. Yapılan reformların, demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisi haline dönüşmesini, ülkemizin elde ettiği kazanımların sürekli ileriye taşınmasını da ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 5 adım, 10 adım gitmekte, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi bir zafere dönüştürme mücadelemizde yanımızda yer alacak herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açıktır” dedi.

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Yeni anayasaya Cumhur İttifakı öncülük edecek

Yeni anayasaya ilişkin “Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak, Türkiye’nin önünde 2053’e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli’nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık.Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma, ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine, olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum.”

OYNAT 02:46 Boğaziçi'nde 'Polis başörtülü öğrenciyi yerlerde sürüdü' yalanı deşifre oldu: Emniyet görüntüleri yayınladı Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde başörtülü bir öğrencinin polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. O anlara ilişkin görüntünün de paylaşıldığı açıklamada iddialar yalanlanırken, ''Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma A. gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...' Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam' ifadeleri paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Bizim gençlerimiz polise saldıran bir gençlik değil

Bilecik Kongresi’nde söz alan İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Erdoğan’ı selamlayarak, “Bilecik gençliği Ayasofya gençliğidir, Bilecik gençliği Mescid-i Aksa gençliğidir, Bilecik gençliği olarak 2023 hedeflerinde sizin arkanızda alnı ak, başı dik yürümeye, koşmaya devam edeceğiz” dedi. Erdoğan da “Bizim gençlerimiz polisine saldıran değil, bizim gençlerimiz kendisine gelenlerin kendisinde hayat bulduğu bir gençliktir. Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi LGBT’ci, şucu, bucu değil, polisine saldıran değil, tam aksine tüm polisiyle beraber el ele, dimdik yoluna devam eden bir gençlik” karşılığını verdi. AK Parti kongrelerine, eski il yöneticileri ile MHP’den temsilciler de katıldı.