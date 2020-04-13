Gündem Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran amca kızının yaşadığı Mersinde tedavi ediliyor
MERSİN

Burhan amca kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor

Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran amca kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın yaşadığı Mersin'e yerleşti. Kılıçkını, ayağındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, zabıtaya verdiği siparişle herkesi kendine hayran bırakmıştı.
77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, zabıtaya verdiği siparişle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’ndeki evinde ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çeken Burhan Kılıçkını, kızı Deniz (33) ile damadı Şehmuz Öztaş'ın (43) Mersin'deki evine yerleşti. Şeker hastalığına bağlı ayağındaki yaralar nedeniyle özel bir hastaneye başvuran Kılıçkını, Kardiyovasküler Cerrahi doktoru Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından tedavi edilmeye başlandı. Kılıçkını'nın hastanede yatarak tedavi görmesine karar verildi.

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Doktor kontrolünün ardından açıklamalarda bulunana Kılıçkını, kendisini iyi hissettiğini belirterek doktorlara teşekkür etti. Gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kılıçkını, "Ordu'da tek yaşadığım için kızım ve torunlarımın yanına geldim. İnsanlar evlerinde kalsınlar. Görevliler ihtiyaçları karşılıyor" dedi.


Burhan Kılıçkını'nı tedavi eden Doç. Dr. Karaca ise, "Sol ayak topuğunda bir yara var. Bu yarada enfeksiyon söz konusu. Şeker hastalığına bağlı olarak damar tıkanıklığı da var. Standart anjiyo ile damar tıkanıklığı ne durumda onu öğreneceğiz. Sonrasında birtakım tedaviler uygulayacağız. Genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.


Öte yandan, Burhan Kılıçkını, Mersin'e gelmeden önce 6 Nisan'da ayağındaki kanamalar nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü.

Herkesi kendine hayran bıraktı
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Herkesi kendine hayran bıraktı
Ordu'da yaşayan Mersinli bir amca, evden çıkmamak adına zabıtayı arayarak 'evden çıkmak istemiyorum. Sizlere de zorluk çıkartmayayım. Eksiklerimi görür müsünüz?' diyor. Yaşlı amcanın, kapısına gelen zabıta ekipleriyle olabildiğince kibar ve naif konuşması izleyenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan video günün en çok izlenenleri arasına girdi.


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