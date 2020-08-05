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Bursa haberleri: ​10 günde 11 araç çaldılar: Ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar

Bursa'da 10 günde 11 araç çaldılar: Ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar

Bursa'da 10 günde 11 aracı düz kontak yaparak çalan 3 şüpheli, yakalandı. Yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atlayan şüphelilerden M.A.'nın (25) ayak kemiğinde kırık oluştuğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlar ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar.
Hırsızlar ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti.

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Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.

Hırsızlar ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar.

Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı.

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Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hırsızlar ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar.

Araçları yok etmeye çalıştılar

Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.

Hırsızlar ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar.

İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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