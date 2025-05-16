Bursa'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) konuşmak için iş yerine davet etti.