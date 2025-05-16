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Bursa'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Bursa'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

00:5216/05/2025, Cuma
IHA
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Bursa'da bir imalathane sahibi, kendisine borcu olan kişiyi konuşmak için çağırması sonrası kavgaya dönüşen tartışmada 2 şahsı tabancayla yaraladı.
Bursa'da bir imalathane sahibi, kendisine borcu olan kişiyi konuşmak için çağırması sonrası kavgaya dönüşen tartışmada 2 şahsı tabancayla yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. 10 milyon lira alacağı olan kişiyi çağırmasının ardından tartışma kavgaya dönüştü. Alacaklı Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) konuşmak için iş yerine davet etti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.



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