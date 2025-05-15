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Esenyurt'ta yaya geçidinde kavga çıktı: Yaya ve sürücü tekme tokat birbirine girdi

Esenyurt'ta yaya geçidinde kavga çıktı: Yaya ve sürücü tekme tokat birbirine girdi

10:1415/05/2025, Perşembe
DHA
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Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.
Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yol verme nedeniyle çıkan kavgada karşıya geçmeye çalışan genç, sürücünün saldırısına uğradı. Yayaya tekme atan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta H.E.K. yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı. Gence küfür etmeye devma eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.


SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yaya geçidinden geçmek isteyen H.E.K.'ye tekme atıp küfür eden otomobil sürücüsünün M.C.Ö. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan sürücü M.C.Ö. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.




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