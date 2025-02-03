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Bursa'da bir araçtan 36 tabanca çıktı: Şüpheli gözaltında

Bursa'da bir araçtan 36 tabanca çıktı: Şüpheli gözaltında

09:033/02/2025, Pazartesi
AA
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Araçta çok sayıda silah malzemesi de bulunuyordu.
Araçta çok sayıda silah malzemesi de bulunuyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da bir araca düzenlenen 'Mercek-28' operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ile silah malzemelerinin ele geçirildiğini, bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda şüpheli B.G'nin yakalandığını ifade eden Yerlikaya,
"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
dedi.

#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Mercek-28
#ruhsatsız tabanca

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