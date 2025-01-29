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İnleri yerle bir ediliyor: Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi

İnleri yerle bir ediliyor: Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi

15:3629/01/2025, Çarşamba
AA
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TSK, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara tespit etti.
TSK, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara tespit etti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan çok sayıda bölümü bulunan mağarada yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan ve çok sayıda bölümü olan bir mağara tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, mağaradaki aramada ele geçirilen teröristlere ait yaşam ve muhtelif malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.


Bakanlık, mağaraya ilişkin görüntüleri de paylaştı.




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#terörist

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