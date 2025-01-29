Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: 14 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
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