Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: 14 terörist öldürüldü

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"