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Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: 14 terörist öldürüldü

Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: 14 terörist öldürüldü

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:4929/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"



#MSB
#Suriye
#operasyon
#terörist

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