İzmir'de kaçakçılık operasyonu: Tam 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'deki bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilen, plastik ve metal tanklar içerisinde toplam 250 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir depoya baskın yaptı.
Depodaki aramalarda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.