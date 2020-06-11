Bursa'da eve geç gelen oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilmişti: Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Kasım M'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Kasım M, olay gecesi oğlunu dövmediğini, sadece azarladığını öne sürdü. "Fenalaştığında hastaneye götürmeye çalışırken annesiyle merdivenlerden düştü" ifadesini kullanan Kasım M, "Darp izleri bu sebeple oluşmuş olabilir. Eğer oğlumu öldürmek gibi bir niyetim olsaydı fenalaştığında onu hastaneye götürmezdim" dedi.

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Tanıklardan ölen gencin annesi Şirin M. de eşinin beyanlarına katıldığını ifade ederek, fenalaşan oğlunu taşırken merdivenden düştüklerini söyledi.

Ailenin komşusu Yasin Ç, olay gecesi sokakta otururken, baba Kasım M'nin yanlarına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kasım ağabey, Ömer'e ulaşamadığını söyledi, ben de yeğenime arattım Ömer'i. Yarım saate geleceğini söyledi, evine giderken gördük sonra. Bir süre sonra kardeşi Recep bize bağırdı, 'Babam ağabeyimi dövecek, koşun.' diye. Gittiğimizde çıkışarak öğüt veriyordu Kasım ağabey, Ömer'e. Biz de biraz nasihat edip ayrıldık oradan. Sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında Kasım ağabey evime gelip Ömer'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledi. Ömer'i dövdüğünü görmedik, Recep bize birkaç tokat attığını söyledi."

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, olayın sert ve kunt (ağır, dayanıklı) bir cisimle meydana geldiği, bazı tanıkların ifadelerine göre babanın oğlunu daha önce de yere çarparak dövdüğü iddialarından hareketle sanığın "alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'da geçen yıl yaşanan olayda, sabaha karşı fenalaştığı iddiasıyla özel araçla hastaneye götürülen Ömer M. (16) kurtarılamamıştı. Baba Kasım M, oğlunun fenalaştığını, hastaneye götürmek istenirken merdivenlerden düştüğünü ileri sürmüştü. Otopsi raporunda Ömer M'nin vücuduna sert bir cisimle 7 kez darbe alması soncu yaşamını yitirdiği ortaya çıkınca gözaltına alınan Kasım M. tutuklanmıştı.