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Bursa haberleri: Hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin yakıldıktan sonra tünel girişine bırakıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi’nden geçen inşaat halindeki hızlı tren tünelinin girişinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark eden işçiler cismin yanına gidince ceset olduğunu anladı.

İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin yakıldıktan sonra tünel girişine bırakıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İHA

Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, cesedin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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