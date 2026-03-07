Yeni Şafak
Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

18:527/03/2026, Cumartesi
DHA
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın İznik ilçesinde kamyonet ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İznik ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü A.S. ile arkasındaki M.A. yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İznik Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.S. idaresindeki 16 PCJ 61 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 16 TS 757 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan M.A. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanı anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


