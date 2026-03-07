Yeni Şafak
Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

20:457/03/2026, السبت
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bingöl iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Genç Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HL 030 ve 23 AFK 913 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Bingöl
#otomobil
#kaza
