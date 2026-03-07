Ordu'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: Bir ölü üç yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan biri yaşlı, ikisi çocuk üç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kavraz Mahallesi'nde A.A. (63) idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon ile F.B'nin (48) kullandığı 52 EK 4047 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonet sürücüsü F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan kamyonetteki A.B. (71) ile torunları M.B. (14) ve S.B. (11) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.