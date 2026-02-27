Ordu'nun Çambaşı Yaylası’nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Kent merkezinde yağmurlu hava hakim olurken, yüksek rakımlı ilçelerde ise aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Turnalık Yaylası’nda yoğun yağış sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar, kar altında kaldı. Bazı evlerin giriş katlarının önü ve pencereleri de karla kaplandı.