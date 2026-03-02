Ordu’da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Akkuş’un Gökçebayır Mahallesi’nde bulunan bir güneş enerji santralinin (GES) güvenlik kameralarına takılarak büyük ilgi uyandıran ve "gecenin hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, tam bir yıl sonra aynı noktada tekrar ortaya çıktı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "kesin korunacak türler" listesinde yer alan vaşağın geçişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vaşağın oldukça sağlıklı olduğu ve bölgeyi adeta evi gibi benimsediği görülüyor.