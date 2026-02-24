Yeni Şafak
"Ormanın hayaleti" Kemaliye’de görüntülendi

13:2624/02/2026, mardi
IHA
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.



