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Gündem Bursada kaza yapan araç uçurumun kenarında kaldı Şoförün mucize kurtuluşu
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Bursa'da kaza yapan araç uçurumun kenarında kaldı: Şoförün mucize kurtuluşu

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir trafik kazası meydana geldi. Gemlik'te kontrolünü kaybeden bir kamyonet uçurumun kenarında askıda kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıkarılan şoför, ölümden döndü.

Haber Merkezi İHA
Şoförün uçurumun kenarında kaldığı anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Şoförün uçurumun kenarında kaldığı anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.

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Bariyerleri aştı

Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı.

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  • Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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