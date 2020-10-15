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Bursa'da mucize kurtuluş: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin camından fırlayan sürücü yaralandı. Mucize eseri hayatta kalan şoför, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA AA
Korkunç kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Korkunç kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Feci kaza sabaha karşı, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne giden Turgay A. yönetimindeki 74 BH 337 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce tel çitlere, ardından da elektrik direğine çarptı.

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Camdan yola fırladı

Kazada, hurdaya dönen otomobilin camından fırlayan sürücü Turgay A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Turgay A., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Turgay A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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